Die Haut braucht in den Wechseljahren mehr Pflege

"Unsere Haut zeigt unseren Charakter. Sie ist unser Bild nach außen", sagt Brigitte Jungwirth, die ein Kosmetikstudio in Wohlmutshüll führt. "Sie erzählt von glücklichen Tagen, aber auch von Sorgen und Schädigungen durch Nikotin, Alkohol, zu viel Sonne, Stress oder Schlafmangel", zählt sie weiter auf.

Durch die Hormonumstellung in den Wechseljahren verändert sich die Haut. Sie wird dünner, empfindlicher, trockener, unelastischer und Fältchen vertiefen sich. "Durch die nachlassende Östrogenausschüttung sinken Wasser- und Fettgehalt der Haut. Es wird auch weniger Kollagen gebildet, das eine Art Stützgerüst in unserer Haut bildet", so Brigitte Jungwirth. Deshalb sind auch die Konturen nicht mehr so definiert.

Viel trinken

Brigitte Jungwirth empfiehlt, viel Wasser zu trinken und sich viel im Freien zu bewegen. Wobei man hier auf einen guten Sonnenschutz achten sollte. Wichtig sind auch eine basenreiche Ernährung, ausreichend Schlaf und eine positive Grundeinstellung zum Leben.

Pflegeprodukte selbst herstellen

"Man sollte sich selbst und sein Aussehen mögen", meint die Kosmetikerin und schlägt vor, Pflegeprodukte selbst herzustellen. Diese sollten jedoch immer erst am Ellenbogen getestet werden, um rechtzeitig Allergien zu erkennen. Und sie weist darauf hin, dass Altersflecken Schädigungen aus früheren Jahren sind, die im Alter erst zu sehen sind. Deshalb sollte jeder rechtzeitig auf seine Haut achten.