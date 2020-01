Die Haßberge und ihre Wege liegen im Tourismus-Trend

Der Verband Haßberge-Tourismus präsentiert den Landkreis bei der CMT in Stuttgart und stellt die Region bei der Tochtermesse "Fahrrad- & Wanderreisen" vor. Dabei gab es auch eine Auszeichnung, wie der Verband mit Sitz in Hofheim gestern mitteilte.

Mit einem Glanzlicht startete das Team in die diesjährige Messesaison als Aussteller auf der Messe "Fahrrad- & Wanderreisen" auf der CMT (Caravan, Motor, Touristik) in Stuttgart. Diese gilt als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit.

Der Naturpark Haßberge positioniert sich dort nach eigenen Angaben als Geheimtipp bei Wanderern und Radfahrern. Kein Wunder also, dass der Stand des Haßberge-Tourismus auf der CMT stark besucht war. Vor allem die Broschüre zum Burgen- und Schlösserwanderweg mit 22 Erlebnistouren erfreute sich hoher Nachfrage. Die Touren bestechen entlang an romantischen Schlössern, geschichtsumwobenen Burgen sowie historischen Fachwerkorten mit einer idyllischen Naturkulisse. "Die Nachfrage nach einer Auszeit in der Natur, insbesondere zum Wandern, ist in den vergangenen Jahren gestiegen und nimmt weiter zu", bestätigt auch die Geschäftsführerin von Haßberge-Tourismus, Susanne Volkheimer.

Der Burgen- und Schlösserwanderweg wird durch den Naturpark Haßberge gepflegt und regelmäßig begutachtet. Das macht ihn nicht nur bei Touristen beliebt, sondern brachte auch erneut die Voraussetzungen für eine Auszeichnung als Qualitätsweg vom Deutschen Wanderverband. Im Rahmen der CMT erhielt Haßberge-Tourismus stellvertretend für den Naturpark Haßberge die offizielle Urkunde zur Zertifizierung, die zwei Jahre Bestand hat.

Ein Wettbewerbsvorteil

"Die Auszeichnung ist für die Haßberge ein klarer Wettbewerbsvorteil in der Vermarktung des wandertouristischen Angebots. Diese Möglichkeit haben wir vor allem dem Fleiß unserer ehrenamtlichen Helfer zu verdanken", berichtet Landrat Wilhelm Schneider.

Das Prädikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" legt deutschlandweite Standards für Wanderwege fest und zertifiziert unter anderem nach den Kriterien abwechslungs- und aussichtsreiche Wanderwege in natürlicher Umgebung, zuverlässige Markierung sowie gute Infrastruktur am Wanderweg. "Für eine Auszeichnung als Qualitätsweg müssen mindestens 35 Prozent der Gesamtstrecke naturnahe Wege sein. Auch in den Bereichen natürliche Stille und attraktive Naturlandschaften gelten strenge Regelungen", erklärt der stellvertretende Geschäftsführer des Naturparks Haßberge, Lukas Bandorf. red