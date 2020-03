Die Hallstadter Feuerwehr zieht um

Normalerweise finden die Sitzungen des Hallstadter Stadtrats im Obergeschoss des Bürgerhauses statt. Diesmal war es anders. Bürgermeister Thomas Söder (CSU) hatte die Räte zu einem Ortstermin ins neue Feuerwehrhaus eingeladen. Denn die Bauarbeiten neigen sich dem Ende zu - und die Feuerwehr wird in den kommenden Monaten umziehen. Im Spätsommer soll das Gebäude dann auch eingeweiht werden.

Im Oktober 2017 fand der Spatenstich, im Februar 2019 dann das Richtfest statt. Nun steht der Neubau des Feuerwehrhauses in Hallstadt kurz vor dem Abschluss. Einige Arbeiten sind zwar noch durchzuführen, nach und nach kann die Feuerwehr aber nun damit beginnen, vom alten Standort in Hallstadts Mitte in ihr neues Domizil umzuziehen. Zeit also auch für den Stadtrat, sich einmal genau über den aktuellen Stand zu informieren. Harald Kohmann, einer der beiden stellvertretenden Kommandanten, führte die Räte nun durchs Gebäude - in der Reihenfolge, wie ein Einsatz ablaufen würde.

Zu besichtigen waren die Umkleiden (noch ohne Schränke), die Einsatzzentrale, die noch leere Fahrzeughalle mit Werkstätten, der Schlauchturm, die Schulungsräume und Büros sowie die beiden Bereiche, die für die Förderung der Gemeinschaft wichtig sind: die Floriansstube mit Jugendraum und der Fitnessbereich. Für die Ausgestaltung dieser beiden Bereiche zeigt sich der Feuerwehrverein verantwortlich, die Stadt stellt lediglich die Räume. "Unser Verein hat entschieden, für die Ausstattung zur Bewirtung des Gebäudes und der Floriansstube inklusive beispielsweise Küche und Geschirr eine große Geldsumme bereitzustellen. Die Fitnessgeräte haben wir umsonst bekommen und mussten sie lediglich abholen", so Kohmann.

Kohmann informierte über die Bauweise und wichtige Ausstattung. So wurden Leitungen und Kabelkanäle größtenteils so verlegt, dass jederzeit Updates möglich sind, ohne gleich die Gebäudestruktur angreifen zu müssen. Einige Räume sind zudem so gebaut, dass sich jederzeit Wände einziehen ließen, falls sich der Raumbedarf einmal ändern sollte.

Abschließend nannte Kohmann das Wochenende vom 19. und 20. September 2020 als Termin für die Weihe des Gebäudes sowie einen Familientag, bei dem Besichtigungen möglich sein werden. Bis dahin sei nun die wichtige Aufgabe, den Umzug zu stemmen, das Gebäude müsse zudem abgenommen werden. Keine Frage: Auf die Ehrenamtlichen kommt noch viel Arbeit zu ...