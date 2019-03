Die Hallen der Firma CS Trans gehören in ein Gewerbegebiet

Zum Artikel "Hallenbau spaltet den Stadtrat" vom 21. Februar ging uns folgende Lesermeinung zu: Was ist passiert? Die Stadträte in Bad Staffelstein haben entschieden, dass die Firma CS Trans einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Außenbereich einreichen darf. Das heißt, die Firma will auf Ackerland bauen. Land, das nicht als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, muss in Gewerbefläche umgewandelt werden. Ich frage mich, warum nicht auf die Alternativen, die anscheinend vorhanden sind, zurückgegriffen wird. Im Stadtgebiet sind noch Gewerbeflächen zu haben.

Muss es aber wirklich Grundfeld sein? Kann es nicht auch eine Nachbargemeinde sein, ein Gewerbegebiet? Jeder sollte sich die möglichen Dimensionen solch großer Hallen vor Ort anschauen! Fahren Sie ruhig mal die Staatsstraße von Lichtenfels nach Grundfeld. Unbestritten sehen Sie halbrechts das Gebäude einer großen Firma. Sie fahren aber in ein idyllisches Gebiet und sehen vor sich den Staffelberg, eine einmalige Kulturlandschaft mit Kloster Banz rechter Hand und Vierzehnheiligen linker Hand, das sogenannte Dreigestirn. Und jetzt denken Sie an eine Halle, die 200 Meter lang, 75 Meter breit und 8,5 Meter hoch ist. Um die Halle fahren und stehen zahlreiche Lkw, die Felder sind versiegelt und von Grundfeld sieht man nicht mehr viel. Nochmals: 200 Meter sind fast 20 Einfamilienhäuser nebeneinander. Glaubt man den Zeitungsberichten, dann ist die genannte Halle die erste von mehreren. Was bleibt dann von Grundfeld noch übrig?

Der Stadtrat war gespalten, sind wir es auch? Wollen wir derartige Projekte direkt neben unseren Dörfern? Kann unserer Kulturlandschaft solche Eingriffe vertragen? Alle reden vom Flächenfraß, Bayern ist Spitzenreiter in Deutschland. Dass dies anders geht, zeigt beispielsweise die "Hofheimer Allianz" in Unterfranken. Wir leben in einer der schönsten Regionen Deutschlands und sollten auch beispielhaft handeln und den Flächenfraß stoppen! Unsere Landesregierung hat dies erkannt. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden, der Landkreis, diesen Weg ebenfalls beschreiten. Ich kann den Bauherrn verstehen, dass er sich vergrößern muss/will. Hätte er keine Alternativen, könnte man sein Vorhaben in Grundfeld eher verstehen. Laut Zeitungsberichten sind Möglichkeiten im Landkreis vorhanden. Derartige Hallen mit diesen Ausmaßen sind meiner Meinung nach besser in Gewerbegebieten aufgehoben.

Michael Endres

Grundfeld