Die Härte des Gesetzes auch bei einer Bagatelle

Eine Wimpernzange im Wert von etwas mehr als zwei Euro war das Objekt der Begierde einer 17 Jahre alten Coburgerin. Die junge Frau konnte am Mittwochnachmittag von dem Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Callenberger Straße dabei beobachtet werden, wie sie den Kosmetikartikel in ihre Jacke steckte und das Geschäft verlassen wollte. Trotz des geringen Wertes des Diebesgutes muss die 17-Jährige mit einer empfindlichen Strafe wegen des Ladendiebstahls rechnen, teilt die Polizei mit. pol