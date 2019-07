Die Guttenbergs in Weisendorf

Im Juli 1919 heirateten Elisabeth von der Tann und Georg Enoch von und zu Guttenberg in der Weisendorfer Schlosskapelle. Zum 100. Hochzeitstag möchte der Arbeitskreis für Geschichte und Brauchtumspflege Markt Weisendorf an die Zeit der Guttenbergs erinnern und lädt zu einem zweistündigen Dorfrundgang ein. Treffpunkt am Freitag, 19. Juli, ist um 19 Uhr am Kreisverkehr (Schlosseingang). Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Spende zugunsten der Vereinsarbeit wird erbeten. Anmeldungen sind erwünscht bei Karoline Schmidt (Telefon 09135/3926, E-Mail: karoline@herzokulturtour.de). red