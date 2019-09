Die gute Fee im Haushalt feierte 90.

Annemarie Autenrieth feierte in Marktschorgast ihren 90. Geburtstag. Mit 17 Jahren war sie in den Haushalt der Familie Rudolf Hohf eingetreten, zeitweise war sie zudem in der Baumwollspinnerei des Betriebs beschäftigt.

Über fünf Generationen war die Jubilarin die gute Fee im Haushalt, wie Michael Hohf bei der Geburtstagsfeier lobend ausführte. Annemarie Autenrieth war mit ganzem Herzen Haushälterin. Es war ihr Beruf, der ihr "ein inhalts- und abwechslungsreiches Leben bescherte. Ich war Mädchen für alles".

Die "Mila", wie sie liebevoll genannt wird, war mit Leib und Seele auch Sängerin. So wurde ihr zum Dank für ihre 70-jährige Tätigkeit als Chorsängerin im Dienst der "Musica Sacra" vor zehn Jahren die vom Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ausgestellte Urkunde "Te deum, laudamus: te dominum confitemur" überreicht.

Bereits mit zehn Jahren sang Annemarie im Kirchenchor mit. Leiter war damals Lehrer Nikolaus Brückner. Er gab ihr frei, wenn zu einer Beerdigung gesungen wurde. "Ich hatte während dieser Zeit nicht nur schulfrei, sondern es gab auch noch einen Riegel Schokolade", erinnerte sich die Jubilarin.

In Sachen Marktschorgast ist die Jubilarin heute noch ein wandelndes Lexikon. Unvergessen ist für sie, dass am 10. Februar 1956 gegen 15 Uhr ein Brand im ersten und zweiten Stock des Schulhauses ausbrach. Wie erzählte sie doch: "Vor lauter Schauen habe ich vergessen, den Kuchen aus der Röhre zu nehmen. Aufmerksam bin ich erst geworden, als es in der Küche richtig verbrannt roch. Zum Glück war's nur der Kuchen".

Die Glückwünsche des Landkreises zum Neunzigsten überbrachte stellvertretende Landrätin Christina Flauder, die der Marktgemeinde Marktschorgast Zweiter Bürgermeister Nikolaus Ott. Bruno Preißinger