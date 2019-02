Die Gruppe "Royal Aktien Force" holte sich ersten Platz im Planspiel Börse der Sparkasse

Insgesamt 720 Jungbörsianer aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge stellten sich den Herausforderungen des Planspiels Börse und setzten sich aktiv mit den Chancen und Risiken von Wertpapieren auseinander. Von 112 Spielgruppen schafften es zehn Gruppen, mit ihrem Anfangskapital von fiktiven 50 000 Euro einen Gewinn zu erwirtschaften. Am Montag wurden nun nach elf spannenden Wochen Spielzeit die Sieger aus dem Landkreis Haßberge bei einer kleinen Feier gewürdigt.

Gleich zwei erfolgreiche Gruppen kommen aus dem Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt. Den ersten Platz in der Nachhaltigkeitsbewertung gewann die "Royal Aktien Force" der Jahrgangsstufe Q12 mit Nils Dünninger, Alina Deuerling, Felix Husslein, Alexander Liebl, Markus Liebl und Christian Schwappacher. "Wir haben nach guten Prognosen geschaut und es einfach laufen lassen", erklärte Nils Dünninger den Gewinn von rund vier Prozent. Bereits in den vergangenen Jahren waren die jungen Spekulanten damit erfolgreich und belegten schon einmal den ersten und den zweiten Platz.

"Chabbies Special Troup" der Klasse 10b mit Bastian Krug, Maximilian Klein sowie Franz Schmitt, Lorenz Reinwand, Yannik Betz, Jannik Lutz und Daniel Werb kaufte sichere Aktien, die gerade niedrig im Kurs lagen, und hoffte auf einen Höhenflug. Damit war die Gruppe erfolgreich und belegte immerhin den zweiten Platz, ebenfalls in der Rubrik "Nachhaltigkeitsertrag".

Über den dritten Platz in der Depotgesamtbewertung freuten sich die Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums in Ebern. Kilian Dumsky, Jan Ehehalt, Leon Marquardt, Marlon Pflaum, Bastian Lorz und Niklas Reichhold kauften in ihrer Gruppe "Spekulatius" große Aktien, die stabile Marktwerte hatten.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Peter Schleich, freute sich über den Erfolg der Schüler und überreichte den Teams jeweils Geldpreise in Höhe von 100, 150 und 200 Euro. Mit auf den Weg für eine erfolgreiche finanzielle Zukunft gab Schleich den Tipp, nicht das gesamte Kapital in Aktien zu investieren.

Auf lange Sicht lohnten sich Aktien zwar, sagte er, aber dazu brauche man einen langen Atem, denn diese Wertpapiere seien nicht berechenbar. Besser sei es, im Rahmen einer Gesamtstrategie das Ersparte auf mehrere Füße zu stellen und auch sichere Geldanlagen einzubeziehen, empfahl Peter Schleich. cl