Die Grundschule ist ein "Haus der kleinen Forscher"

In den vergangenen zwei Schuljahren bemühte sich die Schule durch Aktionen in den Klassen, den Projekttag "Wasser" und die Arbeitsgemeinschaft AG "Forschen und Entdecken" verstärkt den Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Natur und Technik) in den Unterrichtsalltag einzubringen. Dafür wurde die Schule nun belohnt. Die Stiftung "Haus der kleinen Forscher", die sich für die frühe Bildung in den Naturwissenschaften einsetzt, zertifizierte die Bischberger Schule. In einer Feierstunde überreichten zwei Vertreterinnen der IHK für Oberfranken, die mit der Stiftung zusammenarbeitet, Plakette und Urkunde. Diese Auszeichnung spornt die Schulfamilie an, diesen Weg weiter zu beschreiten. B. Pelikan