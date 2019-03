Guter Service im Restaurant sollte weit mehr bieten als das reine Servieren von Speisen und Getränken. Schüler, Studenten und Branchenneulinge erfahren in einem Kurs der Volkshochschule bei Daniela Berchtold am Samstag, 6. April, ab 14 Uhr in zwei Stunden die Grundlagen einer Servicekraft. Beginnend mit der angemessenen Begrüßung der Gäste über die verschiedenen Servicemethoden, Reservierungsannahme, die Vor- und Nachbereitung im Restaurant bis hin zum richtigen Umgang mit Reklamationen werden Basiskenntnisse für Gastronomieneueinsteiger vermittelt, die den Start in der Branche vereinfachen. Anmeldungen bei Petra Hohenberger von der Volkshochschule Zeil sind unter Telefon 09524/850686 nötig. Der Kurs findet im Gasthaus "Zeiler Esszimmer", Bahnhofstraße 2, statt. red