Bei einer Veranstaltung von Bayern-Tour-Natur machen sich Interessierte mit der Kräuterpadagogin Karin Seubert am Freitag, 3. Mai, auf den Weg in die Natur. Unter dem Motto "Die Grünkraft der Wildkräuter entdecken!" erfahren sie kulinarische Tipps über die essbaren Frühlingsboten sowie ihre volksheilkundlichen Anwendungen. Anschließend werden die gesammelten Kräuter zu Smoothies verarbeitet. Treffpunkt zum Rundgang ist um 16 Uhr in Weiher, einem Ortsteil von Pommersfelden. Anmeldungen sind möglich bei Karin Seubert unter Telefon 09548/8024 oder per E-Mail an karin.seubert11@googlemail.com. red