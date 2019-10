Ebern 14.10.2019

Die Grünen treffen sich im "Veracruz"

Die Ortsgruppe Ebern von Bündnis 90/Die Grünen trifft sich am Dienstag, 22. Oktober, in der Gaststätte "Veracruz" in Ebern. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr. red