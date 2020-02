Die Grünen stellen sich den Fragen der Bürger

Für alle, die mehr über das Parteiprogramm und die Ziele der Grünen in Höchstadt wissen und darüber diskutieren möchten, wird es am Samstag, 8. Februar, ab 10 Uhr auf dem Marktplatz einen Infostand geben. Ein zweiter Infostand ist für Samstag, 22. Februar, zur gleichen Uhrzeit am Graben vorgesehen. Der nächste Stammtisch wird am Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr in der Brauerei Friedel in Zentbechhofen stattfinden. Um die Erhaltung und naturnahe Bewirtschaftung von Naturräumen im Umkreis von Höchstadt wird es bei einer Wanderung im Gebiet Mohrhof und Mechelwind gehen. Termin ist Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr. Treffpunkt ist an der Kreuzung in Biengarten. Am Samstag, 29. Februar, kommt Christian Zwanziger (MdL) nach Höchstadt. Er wird ab 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema "Zukunftsgerechte Stadtplanung" halten. Veranstaltungsort ist das Restaurant "Aischblick" in der Großen Bauerngasse 88 a. Alle Bürger sind zu diesen Terminen eingeladen. red