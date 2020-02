Die Grünen sind da, die Jungen sind weg

Es grünt so grün, wenn am 15. März zur Kommunalwahl gerufen wird. In mehreren Kommunen im Landkreis Bamberg treten in diesem Jahr erstmals Grüne Listen an - so auch in Breitengüßbach. Zehn Bewerber schickt die Partei hier ins Rennen. Dass es trotzdem bei insgesamt sieben Listen bleibt, liegt daran, dass die Junge Wählergemeinschaft diesmal nicht antritt. Der eine Gemeinderat, den die Gruppierung aktuell mit Leonhard Wagner stellt, findet sich nun bei der CSU wieder. Ohne Bilder ist auf dieser Seite die Wählergemeinschaft Hohengüßbach abgedruckt, weil sich deren Mitglieder mehrheitlich gegen eine solche Veröffentlichung entschieden haben, wie ihr Gemeinderat Paul Förner mitteilt. mm