Am heutigen Donnerstag findet um 19.30 Uhr im Gasthaus Brehm in Frensdorf, Bamberger Straße 1, ein offener Stammtisch der Grünen statt. Gemeinsam soll darüber gesprochen werden, welche Themen für die Wahl interessant werden und welche Themen auf keinen Fall unter den Tisch fallen dürfen. Des Weiteren wird über eine Grüne Liste hier vor Ort debattiert, heißt es in der Mitteilung der Grünen. red