Die Grünen laden zum Schnupperntreffen

Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Hirschaid, laden am Donnerstag, 25. April, zum Schnuppertreffen in Hirschaid ein. Beginn ist ab 19.30 Uhr im Gasthaus "Schwarzer Bär" in der Nürnberger Straße 31. Dabei will der Ortsverband laut seiner Mitteilung die erste Veranstaltung zum Thema "Fridays For Future" vom 15. April Revue passieren lassen. Alle Interessierten aus Hirschaid und Umgebung sind willkommen. red