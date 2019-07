Die Grünen gründen sich

Die Grünen- Ortsgruppe Breitengüßbach lädt am Donnerstag, 11. Juli, zur Gründungsversammlung ein. Auf der Tagesordnung steht die Gründung der Ortsgruppe mit der Wahl des Vorstandes. Die Mitglieder wollen sich auch in Bezug auf die kommenden Kommunalwahlen intensiv mit grünen Themen auseinandersetzen, so die Mitteilung. Hierzu zählen unter anderem Umweltschutz, die Energiewende und eine Sozialpolitik, bei der alle Menschen gleiche Beachtung finden. Beginn ist um 20 Uhr in der "Frankenstube", Am Sportplatz 18. Mit dabei sein werden Gerhard Schmid und Sarah Eisenberger vom Vorstand des Grünen-Kreisverbandes Bamberg-Land und die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa. red