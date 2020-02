Die Grünen eröffnen ihr Bürgerbüro

Mancher Kronacher wird sich sicherlich gefragt haben, was hinter den Schaufenstern des ehemaligen Tabakgeschäfts in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße, Hausnummer 18 vor sich geht, denn seit geraumer Zeit sind dort einige Veränderungen zu beobachten. Des Rätsels Lösung: Am Sonntag, 23. Februar, öffnet dort das Bürgerbüro des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen seine Pforten.

Bei der Eröffnungsfeier von 14 bis 17 Uhr sind interessierte Bürger herzlich willkommen, sich in den neuen Räumlichkeiten umzusehen und mitzufeiern, teilt Bündnis 90/Die Grünen mit. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, ebenso für musikalische Unterhaltung. Auf die kleinen Gäste warten verschiedene Bastel-Aktionen, und für die großen Gäste werden die Kandidaten der vorderen Plätze auf der Stadtrats- und Kreistagsliste anwesend sein, um sich und die Kommunalwahl-Programme für die Stadt und den Landkreis vorzustellen.

Außerdem erwarten die Grünen Kronach prominente Unterstützung aus der bayerischen Landespolitik, denn Eike Hallitzky (Co-Landesvorsitzender der bayerischen Grünen), Tim Pargent (MdL) und Mirjam Körner (Landessprecherin der Grünen Jugend Bayern) haben sich zur Eröffnungsfeier angekündigt.

"Damit auch wir endlich näher an den Menschen sein und mit ihnen persönlich in Kontakt kommen können, war es höchste Zeit, in Kronach ein Bürgerbüro zu eröffnen", teilte eine Vertreterin der Grünen mit.

Feste Öffnungszeiten sind mittwochs von 18 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geplant. In diesen Zeiträumen wird das Büro mit verschiedenen Mitgliedern der Grünen besetzt sein. Für die zukünftigen Stadtrats- und Kreistags-Mitglieder, die die Grünen zu stellen hoffen, sind noch zusätzliche Sprechzeiten geplant, in denen die gewählten Volksvertreter Rede und Antwort stehen, für Probleme ein offenes Ohr haben und Anregungen aufnehmen werden. red