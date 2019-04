Die Grünen diskutieren

Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Haßberge, treffen sich zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr in der Brauereigaststätte Göller in Zeil. Als Themen auf der Tagesordnung stehen das Volksbegehren "Rettet die Bienen", die Gesundheitstour der Grünen und das dritte Haßfurter Energieforum, wie die Partei am Wochenende mitteilte. red