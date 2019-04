In der Reihe "Bayern Tour Natur" findet am Samstag von 14 bis 16 Uhr in Witzmannsberg eine Wanderung "Frühjahrskräuter - die grüne Kraftquelle" statt. Die Teilnehmer werden gemeinsam verschiedene Kräuter bestimmen sowie den Geschmack und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten kennenlernen. Um Anmeldung bittet die Kräuterpädagogin Edith Wagner, Telefon 09229/8253 oder per E-Mail wagner.edith@t-online.de. red