Die Großkrippe steht wieder

Sorgfältig in schützende Tücher gehüllt warteten Maria, Josef, das Jesuskind und all die anderen Figuren lange genug im Keller des städtischen Gartenamtes auf ihren Auftritt in Bambergs bekanntester und traditionsreichster Großkrippe. Schließlich war es so weit: Die Mitarbeiter des städtischen Gartenamtes bauten mit viel Liebe und Hingabe die Weihnachtskrippe am Schönleinsplatz auf, damit sie pünktlich zum 1. Advent in weihnachtlichem Glanz erstrahlt.

Seit nunmehr 56 Jahren schmückt die Krippe mit Figuren des Bildhauers Leitherer das weihnachtliche Bild der Stadt. In ihrer jetzigen Form wurde die Krippe erstmals 1963 aufgestellt. Seitdem ist sie fester und beliebter Bestandteil des Bamberger Krippenweges und genießt auch internationales Ansehen. Bei einem Wettbewerb europäischer Großkrippen in Aa chen hatte sie bereits vor Jahren unter hHunderten Mitbewerbern den zweiten Platz belegt.

"Darauf ist das städtische Gartenamt sehr stolz. Wir freuen uns, diese Tradition pflegen und erhalten zu dürfen", sagt Michael Gerencser vom Gartenamt.

Insgesamt werden bis zum 6. Januar vier verschiedene biblische Szenen dargestellt: die Verkündigung, die Herbergssuche, die Geburt Jesu und die Anbetung der Könige. red