"Die großen Vier" und "Das grüne Dach"

Wer möchte einmal durch die Augen eines Luchses oder eines Wolfes sehen? Wem ist bekannt, dass Bären 100 000 Mal besser riechen können als Menschen? Und wer kennt die Geschichte von der Verbreitung dieser majestätischen Beutegreifer in unserer Kulturlandschaft? Am Lindenhof bei Bayreuth ist derzeit die Wanderausstellung "Die großen Vier" zu sehen, die mit Bild, Ton und interaktiven Elementen in die Welt dieser majestätischen Tiere entführt. Die Ausstellung begeistert auch Kinder, wenn sie einem Luchs über die Straße helfen oder die Bilder der Großsäuger zusammenpuzzeln. Ein spannendes Erlebnis verspricht zudem die Ausstellung "Das grüne Dach Europas" von Berndt Fischer. Der passionierte Fotograf entführt an das Grüne Band und in das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas. Auch die oberfränkischen Wälder tragen mit ihrer Vielfalt und Schönheit zu diesem Biotopverbund bei. Die Ausstellung kann am Lindenhof bis Ende April besichtigt werden. Der fulminante Auftakt mit einer professionellen Multivisionsveranstaltung findet heute um 18.30 Uhr im Umweltschutz-Informationszentrum Lindenhof bei Bayreuth, Karolinenreuther Straße 58, statt. red