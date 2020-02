Die große Gefühlspalette der barocken Welt in ein Konzert gepackt

Der Kultursonntag am 15. März um 17 Uhr in der alten Vogtei präsentiert "Spirit & Pleasure goes Folk" mit Christoph Mayer, Barockvioline, und Johanna Seitz, Barockharfe. Sinnliche, klangschöne Liebeslieder, freche, virtuose Spottlieder und rhythmische, mitreißende Tänze lassen den Zauber der Landschaften und das Temperament der Menschen aus England, Irland und Schottland lebendig werden.

Vom dramatischen italienischen Eifersuchtsausbruch (Sinfonia "Geloso") zum frechen "Scottish Fiddle Tune", von tiefer englischer Melancholie (Lacrimae "Flow My Tears") über virtuose Sonaten bis hin zum fröhlichen Lovesong ("John, Come Kiss Me Now") erleben die Zuhörer die große Gefühlspalette der barocken Welt im musikalisch-szenischen Dialog der beiden Musiker. "Eine ungemein dichte Atmosphäre, die die Fantasie anregt und die Welt kurzzeitig vergessen lässt", schreibt der Veranstalter.

Es kommt sicherlich selten vor, dass ein Geiger wie Christoph Mayer, der als Kammermusiker in der Londoner Wigmore Hall, in der Berliner Philharmonie oder im Lincoln Center in New York auftrat, sich mit dem historischen Folk beschäftigt und ihn mit hoher Seriosität, aber zugleich mit einer musikantischen Verve, mit Kunstfertigkeit, mit Sentiment und Frechheit auf die hiesigen Bühnen bringt und bei alldem ein kammermusikalisch geschultes Publikum begeistert und mit einbezieht in diese Welt voller Emotionen. Das Spiel der Harfenistin Johanna Seitz lässt jedes Herz aufgehen, zaubert Klangfarben, überrascht mit Virtuosität und berückt durch Emotion.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Info in Lichtenfels, der Kulturgemeinde Burgkunstadt (09572/3246) oder unter www.baur-stiftung.de. red