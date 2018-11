Die größten Fehler der Menschheit

Ulrich Stempel wird am Donnerstag, 22. November, im Vortragsraum der Kreisbibliothek auf Einladung des Vormittagskreises der VHS Kronach einen Vortrag zum Thema "Die Bibel - ein Tagebuch der kulturellen Evolution?" halten. James Diamond, einer der einflussreichsten Evolutionsbiologen, nennt provokativ "die Erfindung der Landwirtschaft den größten Fehler der Menschheit". Carel van Schaik, Evolutionsbiologe, und Kai Michel, Historiker, untersuchen, ob in der Bibel die Auswirkungen des Sesshaftwerdens noch ihren Niederschlag finden, obwohl schon Jahrtausende seit dieser "neolithischen Revolution" vergangen sind. Der Vortrag basiert auf den Erkenntnissen dieser Wissenschaftler. Er beginnt mit der Natur der Sammler und Jäger, vergleicht sie mit der Situation der Bauern und zeigt an Beispielen aus dem Alten Testament, wie sich die "neue Situation" widerspiegelt und welche Lösungen der Mensch fand, aber dadurch andere Probleme schuf. Beginn ist 9.30 Uhr. Gäste sind willkommen. red