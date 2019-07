Die "Gospel Voices" aus Baiersdorf nehmen am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr in der Sophienhöhle bei Burg Rabenstein die Konzertgäste mit auf eine aufregende Reise in die facettenreiche Welt der Gospelmusik. Die "Gospel Voices" sind ein Gospelchor, bestehend aus 26 Sängern und Sängerinnen. Gospel-Klassiker und zeitgenössische Gospel finden sich genauso im Repertoire wie auch ethnische Gospelmusik mit Wurzeln aus Afrika. 2019 feiert der Chor 20-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist das Konzert in der stimmungsvoll mit Kerzen ausgeleuchteten Sophienhöhle im Ahorntal. Karten sind erhältlich an allen CTS-Vorverkaufsstellen oder unter Telefon 09202/9700440. Der Eintritt kostet 16 Euro (ermäßigt 13 Euro). red