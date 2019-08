Die "Golden Girls" haben immer noch Spaß

Wer sich auf dem Annafest von seiner Nase leiten lässt, landet nicht nur bei den Lützelbergers, sondern irgendwann auch in der Nähe des Riesenrades, wo ein weiterer Süßwarenstand mit all seinen bunten Farben und Gerüchen Kindheitserinnerungen weckt. "Wir sind die Golden Girls aus Nürnberg", sagt eine der beiden älteren Damen hinter dem Verkaufstisch, auf dem Popcorn, Mandeln, Nüsse und andere Volksfest-Klassiker aufgereiht sind. Die herzerfrischende Freundlichkeit der Schausteller-Schwestern ist ansteckend.

Wer nach dem Alter fragt, erntet ein Schmunzeln und ein herausforderndes "na klar" von Evelin Melchior: "Ich bin 71 Jahre alt." Ihre Schwester, Karin Jonas, zählt drei Lenze mehr. Als Fürtherin in einen Nürnberger Schaustellerbetrieb einzuheiraten, war nicht einfach, berichtet Evelin: "Aber ich habe meinen Mann Heinz geliebt - und so war das für uns kein Problem." Das Schausteller-Dasein bestimmt seither ihr Leben.

Mann kennt und schätzt sich

Seit Jahrzehnten ist man in Forchheim vertreten, anfangs mit einem Pistolenstand. Vor rund 40 Jahren sei die Umstellung auf Süßwaren gekommen, die streng geheim nach Familienrezept gefertigt werden. Selbst im Rentenalter haben die verwitweten Schwestern noch Spaß am Verkaufen und kein Problem damit, elf Tage am Annafest, zweimal 17 Tage beim Nürnberger Volksfest oder den Advent hindurch auf dem Christkindlesmarkt zu stehen - ohne zusätzliches Personal.

Sie haben Spaß und lieben gerade ihre Forchheimer Stammkundschaft. Man kennt sich, man schätzt sich. Das sei jedoch nicht überall so. Der Respekt einiger Kunden lasse zu wünschen übrig - manchmal werde plump und frech auf das Alter angespielt. Aber Evelin und Karin sind schlagfertig und wissen sich zu wehren. Forchheim ist für die beiden Damen etwas Besonderes. Sie genießen Kundschaft und Ambiente im Kellerwald. Und sie verraten noch ein Geheimnis. Beide essen für ihr Leben gern Süßigkeiten.