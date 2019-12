Kaum geht ein Wallfahrtsjahr seinem Ende entgegen, beginnen schon die Planungen für das kommende. Es bringt aber auch einige Veränderungen mit sich, wie das Wallfahrtsführertreffen mit über 200 Teilnehmern zeigte.

So gibt es im nächsten Jahr mit Pater Dietmar einen neuen Guardian und die Glocken läuten wieder bei der Ankunft. Guardian Pater Heribert Arens dankte den Wallfahrtsleitern für ihre Anstrengungen während der Vorbereitung und Umsetzung der Wallfahrten. Das neue Wallfahrtsjahr wird am Sonntag, 26. April, mit einem Festgottesdienst feierlich eröffnet. Pater Heribert bedankte sich bei den vielen Spendern für die Basilikaglocken. "Aber es klafft immer noch eine Lücke." In diesem Zusammenhang wies er auf das "Erinnerungsglöckchen" sowie auf die "Festschrift zur Fertigstellung des erneuerten und erweiterten Geläuts" hin, die man erwerben kann. Nach dem Gottesdienst versammelten sich alle zur Terminkonferenz.

Pater Heribert wird Vierzehnheiligen im Januar verlassen und dann Aufgaben im Kloster Dorsten wahrnehmen. gkle