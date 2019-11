Die Gleichnisse der Bibel auswendig vorgetragen

Unter dem Titel "Jesus der Weisheitslehrer" findet am Dienstag, 19. November, ab 19.30 Uhr in der Ordenskirche Bayreuth St. Georgen ein Rezitationsabend mit den Gleichnissen Jesu und Musik für Orgel, Djembe, Maultrommel und Didgeridoo statt. Ausführende sind Pfarrer Gerhard Bauer, der die Gleichnisse Jesu aus den Evangelien auswendig rezitieren beziehungsweise performen wird, sowie Michael Lippert (Orgel), Bernd Rothammel (Didgeridoo) und Robert Vandré (Maultrommel, Djembe). Improvisierte Klangcollagen von Orgel, Djembe, Maultrommel und Didgeridoo erzeugen dabei Resonanzräume, in denen die gehörten Worte sich entfalten und nachhallen können. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. red