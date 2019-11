Die Gesundheit selbst beeinflussen

Wie man seine Gesundheit ein Stück weit selbst in die Hand nehmen kann, ist Thema eines Vortrags am Donnerstag, 28. November, um 16.30 Uhr im Quartiersbüro Bamberg Mitte (Graf-Stauffenberg-Platz 1). Ralf Reißmann, Leiter der Ordnungstherapie und Mind-Body-Medizin in der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, zeigt auf, was man gerade bei chronischen oder onkologischen Erkrankungen selbst tun kann. red