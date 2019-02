Die gesunde Seite von Fastfood kennenlernen

Viele greifen nach Feierabend zu Fertigprodukten, weil ihnen die Motivation und die Zeit zum Kochen fehlen. Im Praxisseminar "Feierabendküche" der Volkshochschule Eltmann lernen die Teilnehmer von Sandra Thurn das Fastfood von einer gesunden Seite kennen. Das Seminar findet am Dienstag, 12. Februar, von 18 bis 21 Uhr in der Küche der Mittelschule Eltmann statt. Die Anmeldungen sind unter www.vhs-hassberge.de oder bei Maria Klein (Telefonnummer 09522/89970) möglich, wie die Volkshochschule in Eltmann weiterhin mitgeteilt hat. red