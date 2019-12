Die Geschichte von der Fichte

Markus Klein Zukunftsprognose der Fichte: Geschichte. Zumindest in unserer Region. Die Baumart leidet besonders unter den Folgen des Klimawandels, weil den Flachwurzlern vor allem auf dem Flachland schnell das Wasser ausgeht. Ob es sich also um einen Flachwitz handelt, wenn die Bamberger Stadtwerke den FT-Reportern Fichtensamen zu Weihnachten schenken? Und auf diesem Wege "viele gesunde Jahre" wünschen - die den Fichten ja nun wohl nicht mehr bevorstehen? Oder keimt Hoffnung in den in Plastik verpackten Samenkörnern, dass die Fichte doch noch eine Zukunft haben könnte? Wenn schon nicht durch Maßnahmen einer gescheiterten UN-Klimakonferenz, dann zumindest in den Gärten oder Balkon-Kübeln der Reporter.