Die Geschichte Siziliens kennenlernen

Sizilien - Schatztruhe im Mittelmeer heißt eine Veranstaltung in der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg (KEB). Viele Völker kamen und gingen von dieser Insel an der Südspitze Italiens: Griechen, Römer, Araber, Normannen. Alle hinterließen Spuren. Nicht nur dass die Bevölkerung bunt gemischt ist, ebenso vielfältig ist das kulturelle Erbe. Griechische Tempel, arabisch anmutende Paläste, barocke Straßenzüge und vieles mehr erwarten den Besucher. Der Vortrag mit Dietger Habermann findet statt am Donnerstag, 27. Juni, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10. Information bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, unter der Telefonnummer 0951/9230670 oder per E-Mail kath.bildung-ba@t-online.de. red