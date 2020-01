Die Geschichte hinter der Maske

"Das Phantom der Oper" findet am Sonntag, 26. Januar, ab 20 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber erwecken den Klassiker über die Geschichte des entstellten Mannes mit der Maske erneut zum Leben. An dem Abend wird die Geschichte des Mannes erzählt, der sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt. Er lebt tief in den Gewölben der Pariser Oper und treibt dort, unverstanden und voller Groll auf die Menschen, sein Unwesen. Erst als er die junge Opernsängerin Christine Daaé singen hört, wagt er sich aus einem Versteck, um sie zu umgarnen. Als ihr "Engel der Musik" gibt er dem jungen Mädchen Gesangsunterricht und fordert die Direktoren der Oper mit dunklen Machenschaften dazu auf, Christine die Hauptrolle in der Aufführung "Die Perlenfischer" singen zu lassen. Das Chormädchen scheint dem Charme des Entstellten zu erliegen. Doch als sie seine Liebe nicht erwidert und ihre Verlobung mit dem Grafen Raoul de Chagny bekanntgegeben wird, weckt dies die Eifersucht des Phantoms. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Christin Schmitt