Die Geschichte einer Flucht aus Afghanistan

"Afghanistan. München. Ich" heißt das Buch von Hassan Ali Djan, in dem er über seine Flucht berichtet. Am kommenden Sonntag, 18. Dezember, um 19 Uhr liest der Autor in der Kronacher Synagoge.

Hassan Ali Djan floh im Jahre 2005 im Alter von 16 Jahren aus Almitun, einem Bergdorf in Afghanistan. Einem Land, in dem es in diesem Jahr schon mehr als 8000 zivile Opfer zu beklagen gibt, in der extreme Gewalt herrscht und laut BBC-Recherchen "die Hälfte der Bevölkerung in Gegenden, die entweder von Taliban kontrolliert werden oder in denen Taliban offen präsent sind und regelmäßig Angriffe verüben, lebt." Im weltweiten Risikoindex gehört Afghanistan seit drei Jahren ununterbrochen zu denjenigen fünf Ländern, die die höchsten menschlichen Krisen und Zerwürfnisse aufweisen (INFORM index for risk management). Dies bestätigt auch ein aktuelles Gutachten von Friederike Stahlmann (Max-Planck-Institut in Halle): "Die Gefahr, allein aufgrund der Anwesenheit in Afghanistan einen ernsthaften Schaden hinsichtlich des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit zu erleiden, besteht im gesamten Staatsgebiet."

Hassan Ali Djan stammt aus einer siebenköpfigen Familie und sein Vater starb, als er elf Jahre alt war. Als Familienoberhaupt musste er seine Familie ernähren und seine Schulausbildung blieb dabei auf der Strecke. Er konnte weder lesen noch schreiben. Heute besitzt er einen Schulabschluss und eine abgeschlossene Lehre als Elektroniker.

Zu der Lesung lädt die Flüchtlingshilfe Kronach in Kooperation mit dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KOBE) Kronach herzlich ein. red