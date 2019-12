Die Geschichte des Tanzes

Die Tanzshow "Don't Stop The Music - The Evolution Of Dance" kommt am Samstag, 28. Dezember, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in die Dr.-Stammberger-Halle. Aufwendig inszeniert wird die Geschichte der Entwicklung des Tanzes erzählt. Stepptanz, klassisches Ballett, Breakdance, moderner Freestyle, Streetdance und Superstar-Covers stellen in Verbindung mit den größten Hits aller Zeiten die Entwicklung des Tanzes dar. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bayrischen Rundschau, Kressenstein 2, 09221/949 298. Foto: privat