Vom ersten Patronatsverein in Mannheim 1871 bis in die Gegenwart: Auf Einladung des Bamberger Richard-Wagner-Verbandes beleuchtet Rainer Fineske am Mittwoch, 2. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel "Bamberger Hof", Schönleinsplatz 4, die Geschichte der Wagner-Verbände und ihre Beziehungen zum Festspielhaus und zur Familie Wagner. Der Vortrag präsentiert die Fakten und Bildmaterial aus fast 150 Jahren Verbandsgeschichte - von der Entstehung des ersten Patronatsvereins in Mannheim und den weiteren Ortsverbänden über die Gründung des Dachverbands Richard-Wagner-Verbands International (RWVI) bis in die Gegenwart. Der Eintritt ist frei. red