Die Geschichte der Gräber

Die Heimatkundliche Gesprächsrunde Ebern trifft sich wieder. Die Reihe der Veranstaltungen im Winter beginnt am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr im Gasthof "Post" (Gall). Kreisheimatpfleger Günter Lipp berichtet mit Bildern über denkmalgeschützte Bauten, die zurzeit saniert werden. Zu ihnen gehören die Treppe von Schloss Untermerzbach, das Zucker-Haus in Ebern, die Ruine Raueneck und die Kirche von Pfarrweisach. Manchmal sind es gerade die Kleinigkeiten, welche die heimatliche Geschichte so reizvoll machen. Günter Lipp zeigt beispielsweise ein Foto von Kindern, die in der Kriegszeit aus dem Rheinland in Ebern untergebracht waren, erklärt, was unser Mittagsläuten mit den Türken zu tun hat und lässt eine alte Zeitung von einem Mordanschlag auf den Eberner Gefängniswärter Giehl berichten.

Hauptthemen aber sind das Leben des unglückliche Leben des Freiherrn Ludwig von Lichtenstein und vor allem der Friedhof von Ebern. Neben seiner jahrhundertealten Geschichte erfährt man etwas über die Gräber bekannter Eberner Persönlichkeiten.

Zu diesem Treffen ist wieder jeder eingeladen, der sich für die Kultur und die Geschichte unserer Heimat interessiert. red