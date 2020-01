War's ein Racheakt oder mutwilliger Vandalismus? Vermutlich am Donnerstagnachmittag zwischen 14.30 und 14.50 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter einen silberfarbenen Mercedes B-Klasse, der zu dieser Zeit auf dem Parkstreifen der Weismainer Straße beim Fachmarktzentrum abgestellt war. An dem Auto wurde die gesamte Beifahrerseite verkratzt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Möglicherweise kommt als Tatort auch die Wohnanschrift der Besitzerin in der Goethestraße in Burgkunstadt infrage. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol