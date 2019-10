Die Generation 50plus geht ins Internet

Für Neugierige ab 50 plus, die lernen möchten, wie das iPad funktioniert, veranstaltet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt am Freitag, 25. Oktober, ein Einsteiger-Seminar. Der Workshop "C@fé T@blet" ist kostenlos und findet von 10 bis 12 Uhr im Multifunktionsraum im Erdgeschoss des Landratsamtes in Erlangen statt. Wer ein iPad besitzt, kann es gerne mitbringen. Die Teilnehmer lernen, ein bisschen zu surfen, die Wetter-App zu nutzen und mit dem Nachbarn zu skypen. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erwünscht. Interessierte sollen sich bei Anna Maria Preller unter der Telefonnummer 09131/803-1331 oder per E-Mail an anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de anmelden. Wer sich zu Hause das mobile Internet erklären lassen möchte, bekommt bei ihr auch weitere Informationen. red