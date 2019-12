Die Gemeinde verwöhnt Seniorenn ab 70 Jahren

Die Gemeinde Redwitz lädt am Samstag, 7. Dezember, alle Bürger ab 70 Jahren zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein in den Saal der John-Weberpals-Wohnanlage ein. Beginn ist um 14 Uhr. Für Gehbehinderte oder Personen, die keine Fahrgelegenheit durch Angehörige haben, verkehrt ein Bus. Angefahren werden die Haltestellen um 12.45 Uhr Unterlagenstadt an der Bushaltestelle und zeitversetzt in Redwitz der Gasthof "Wolga", die Albert-Blankertz-Schule und die Raiffeisen-Volksbank. Ab 13.30 Uhr fährt der Bus ab Obristfeld (Bushaltestelle). red