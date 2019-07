Die Gemeinde ist in Bewegung

Sportfreunde aufgepasst: Am Sonntag, 21. Juli, kommen alle auf ihre Kosten. Ab 13 Uhr geht es auf dem Schulsportplatz los. Es können die Leichtathletik- und Lauf-Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden. Um 15 Uhr erhalten die besten Nachwuchssportler ihre Urkunden. Neben den Leichtathletik- und Laufdisziplinen für das Deutsche Sportabzeichen können dieses Jahr erstmals die Jüngsten das Kinderturnabzeichen beim TVE in der Schulturnhalle ablegen. Auch der Tauzieh-Wettbewerb ist wieder dabei. Im Rahmen des Jugendvereinsfestes stellen sich die Feuerwehren aus Frohnlach und Ebersdorf mit verschiedenen Aktionen vor. Das Jugendrotkreuz zeigt, wie man seinem Teddy fachgerecht Erste Hilfe leisten kann. Beim Bienenzuchtverein gibt es wieder Einblicke in eine Wabe und tolle Produkte rund um das Thema Honig. red