Die gelungene Fusion macht stolz

Im gut besuchten Vereinsheim an der Galgenfuhr fand die Mitgliederversammlung mit Ehrungsabend für langjährige Mitglieder der TSG 2005 Bamberg e.V. statt.

Präsident Harald Kobold konnte den anwesenden Mitgliedern durchweg positive Nachrichten verkünden. Insbesondere ist der Verein stolz, dass die vor 13 Jahren erfolgte Fusion der beiden Traditionsvereine TV 1860 und VfL Jahn als Erfolg zu bezeichnen ist. Fast alles, was sich die damaligen Verantwortlichen vorgestellt und auch vorgenommen hatten, wurde nun erreicht. Der neue Verein, die TSG 05, schaut daher sehr zuversichtlich in die Zukunft.

Der Verein ist in der Kombination mit seinem Sportangeboten und Kursangeboten breit aufgestellt. Zwölf Abteilungen und ein Mitgliederanteil von rund 40 Prozent Kindern und Jugendlichen sprechen eine klare Sprache für die Vielfalt, welche der Verein seinen Mitgliedern zu bieten hat. Damit wird die Vereinsphilosophie, nämlich die Förderung des Breiten- und Jugendsports, umgesetzt.

Interessenten, welche sich über die Vielfältigkeit und das sportliche Angebot informieren möchten, können dies auf der Homepage des Vereines unter www.tsg05-bamberg.de tun.

Dennoch gibt es auch für die kommenden Jahre noch vieles zu tun. Kobold berichtete über die Investitionen, welche in und um das Vereinsgelände 2017 vorgenommen wurden. Immerhin wurde auch im vergangenen Jahr wieder ein mittlerer fünfstelliger Betrag investiert. Umso erfreulicher ist, dass diese Investitionen ohne Fremdmittel aus dem laufenden Haushalt bewerkstelligt werden konnten. Den Mitgliedern wurden auch die Investitionsplanungen für die kommende Jahre vorgestellt. Diese Ausgaben werden den Verein über die kommenden Jahre finanziell fordern. Aber aufgrund des Haushaltsplanes 2018 ist den Verantwortlichen vor diesen Aufgaben nicht bange. Grundvoraussetzungen bleiben natürlich, dass die geplanten Einnahmen auch in der Zukunft weiter so sprudeln wie bisher.

Von einer sehr soliden Finanzlage berichtete Schatzmeister Martin Rösch. Dank einer umsichtigen und vorausschauenden Kassenführung wurden die nötigen Investitionen ohne Fremdmittel gemeistert. Die sehr gute und gewissenhafte Arbeit wurde auch von den Kassenprüfern bestätigt. Den Vorschlag zur Entlastung des Schatzmeisters folgten die Mitglieder einstimmig. Ebenso erfolgte auch die Entlastung des Präsidiums einstimmig.

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung wurden Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet. Insgesamt wurden 39 Personen für 15, 25, 40, 50, 60 und 70 Jahre geehrt.

Eine besondere Ehrung erfuhren Helga Weinmann und Renate Rothaug. Beide wurden zu Ehrenmitgliedern der TSG 05 Bamberg ernannt. Helga Weinmann erhielt diese Auszeichnung für 70 Jahre Mitgliedschaft und Renate Rothaug wurde für ihren unermüdliche Einsatz und ihr Engagement für den Verein mit dieser Auszeichnung gewürdigt. red