Die Geheimnisse weiblicher Legenden

Das Damensalonorchester "Lizzy und die weißen Lilien" gastiert am Samstag, 21. März, um 20 Uhr beim Uehlfelder Kulturverein "Bänkla" im Saal der Brauerei Prechtel. Fünf hochvirtuose, ausgezeichnete Musikerinnen um die Kabarettpreisträgerin Lizzy Aumeier widmen sich den Geheimnissen weiblicher Legenden, der "femmes fatales". Eingebettet in die schönsten Melodien der Salonmusik erfahren die Zuhörer Neuigkeiten, Gerüchte und Enthüllungen über Mata Hari, Marie Curie, Marie Antoinette oder Sarah Leander, teilen die Veranstalter mit. Karten zum Preis von 22 Euro gibt es im Vorverkauf unter anderem in Uehlfeld bei der Brauerei Prechtel, bei Raiffeisenbank und Sparkasse sowie in Höchstadt bei der Bücherstube. Restkarten gibt es zum Preis von 24 Euro an der Abendkasse, "Bänkla"-Mitglieder zahlen jeweils zwei Euro weniger. Foto: privat