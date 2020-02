Die Geheimnisse des Abnehmens

Das Thema "Abnehmen" ist bei vielen Menschen mit Frustration verbunden, obwohl sie von Nulldiät bis Intervallfasten, von FDH bis Kohlsuppendiät schon alles Mögliche ausprobiert haben. Es gibt viele Menschen, die schon zunehmen, wenn sie die Speisekarte lesen. Es gibt auch Menschen, die doppelt so viel essen und trinken und trotzdem nicht zunehmen. Neuere Forschungen haben herausgefunden, dass dieser Unterschied im Mikrobiom, also in den Bakterien, die sich natürlicherweise in Darm tummeln, begründet sein kann. Außerdem gibt es einige "Diätfallen", in die Abnehmwillige immer wieder tappen. Manchmal ist essen tatsächlich sinnvoller als nichts zu essen - und das ist nur ein Beispiel von vielen. Alle, die frustriert sind, weil sie trotz intensiver Bemühungen nicht abnehmen, und natürlich auch alle anderen, die erfahren möchten, was das Mikrobiom mit dem Körpergewicht zu tun hat, dürfen sich zu einem Vortrag der Apothekerin und Ernährungsberaterin Kerstin Wirth eingeladen fühlen. Sie referiert am Freitag, 14. Februar, um 14 Uhr im Gasthaus Noppenberger in Untermembach. red