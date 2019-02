Die gefährliche Macht des Dorian Gray

Das Schauspiel "Dorian Gray" von Oscar Wilde wird mit einem traumhaften Ensemble der "Theatergastspiele Fürth" unter der Regie von Oliver Karbus inszeniert und präsentiert am Freitag, 1. März, 20 Uhr, in der Jahn-Kulturhalle in Baiersdorf. Die Theaterfassung stammt von John von Düffel. Schauspieler sind Steffen Wink, Christian David Gebert, Manuela Denz, Steffen Schlösser, Esther Unzen und Raphael Stompe. Steffen Wink wurde im Fernsehen bekannt durch seine Rolle als Partner von "Schimanski". Weitere Kino- und Fernsehrollen folgten. Christian Gebert spielt im deutschen Fernsehen eine der Hauptrollen in der Telenovela "Anna und die Liebe". Er spielte auch in "Unter Uns", "4 Singles", "Alles was zählt", "Colette", "Dogs of Berlin" und "True Story". Zum Stück: Sein makelloses Äußeres verleiht Dorian Gray eine gefährliche Macht über seine Mitmenschen, macht ihn skrupellos und kalt. Reihenweise verfallen ihm Männer wie Frauen. Dorian Gray ist der teuflische Verführer inmitten einer feinen Gesellschaft, unverwundbar hinter der Maske seiner engelshaften Erscheinung und doch umwittert vom fauligen Geruch des Todes. red