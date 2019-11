Die Geehrten im Überblick

Gold: Hans Dippold (SKC Gallier-Condor Kulmbach, Europameister Ü 60 Sportkegeln); Merlin Hummel (UAC Kulmbach, Olympische Jugendspiele, 2. Platz Hammerwerfen); Finn-Constantin Kleinheinz (ATS Kulmbach, Deutsche Jahrgangsmeisterschaft 2019, 1. Platz 200 m Freistil); Andreas Maiwald (ATS Kulmbach, ETU-Langdistanz-Europameisterschaft, 1. Platz Triathlon AK 40); Jan Sandler (SKV Kulmbach, Deutscher Meister Jugend A, Kegeln): Martin Schirmer (1. KSC Kulmbach, Deutscher Meister, Tischfußball).

Silber: Simon Brugger (ATS Kulmbach, bayerische Jahrgangsmeisterschaft Schwimmen, 1. Platz 100 m Freistil und 1. Platz 200 m Freistil); Michael Dik (ATS Kulmbach, Deutsche Meisterschaft Boxen, 2. Platz U 17); Felix Jüstel (Karate-Zentrum Kulmbach, Bayerische Meisterschaft, 1. Platz Kata-Einzel und 1. Platz Kumitee-Einzel); Finn-Constantin Kleinheinz (ATS Kulmbach, u.a. Deutsche Jahrgangsmeisterschaft Schwimmen, 2. Platz 100 m Freistil, 3. Platz 400 m Freistil, 3. Platz 800 m Freistil); André Lecompagnon (ATS Kulmbach, Deutsche Einzelmeisterschaft Judo Ü 30, 3. Platz).

Bronze: Julian Bezold (Karate Zentrum Kulmbach, Bayerische Meisterschaft, 3. Platz Kata Team); Elke Brehm (ATS Kulmbach, Bayerische Meisterschaft, Schwimm-5-Kampf, 2. Platz); Simon Brugger (ATS Kulmbach, Bayerische Jahrgangsmeisterschaft Schwimmen, 2. Platz 400 m Freistil); Eva Hergenhahn (TSV 08 Kulmbach, Bayerische Meisterschaft Trampolin, 2. Platz Doppel-Mini); Elias Hückmann (Team Icehouse, Bayerische Cross-Country Meisterschaft Mountain-Bike, 2. Platz); Lucie Hückmann (BSB Bayreuth, Bayerische Cross-Country-Meisterschaft Mountain-Bike, 3. Platz); Finn-Constantin Kleinheinz (ATS Kulmbach, Süddeutsche Meisterschaft Schwimmen, u.a. 3. Platz 50 m Freistil, 3. Platz 200 m Freistil); Alexander Peetz (Karate-Zentrum Kulmbach, Bayerische Meisterschaft, 3. Platz Kata Team); Frieda Potzel (Karate-Zentrum Kulmbach. Bayerische Meisterschaft, 3. Platz Kata Team); Vincent Rauh (ATS Kulmbach, Nordbayerische Meisterschaft Leichtathletik, 2. Platz 200 m U 20); Sven Taubald (ATS Kulmbach, Bayerische Meisterschaft Karate, 3. Platz Kumitee); Daniel Wilczek (ATS Kulmbach, Fränkische Meisterschaft Boxen, 1. Patz).

Fußball-Ehrungen: VfR Katschenreuth (1. Platz Stadtmeisterschaft Halle und Feld); ATS Kulmbach (2. Platz Stadtmeisterschaft Halle); VfB Kulmbach (Meister A-Klasse 7 und Aufstieg in die Kreisklasse); BSC Kulmbach ( 3. Platz Stadtmeisterschaft Feld, Meister A-Klasse 6 und Aufstieg in die Kreisklasse); TSV 08 Kulmbach (2. Platz Stadtmeisterschaft Feld, 3. Platz Stadtmeisterschaft Halle, Vizemeister Kreisklasse 4 und Aufstieg in die Kreisliga); FC Kirchleus: (Vizemeister A-Klasse 6 und Aufstieg in die Kreisklasse).

Mannschaftsaufstiege: SKC Blau-Weiß Kulmbach (Sportkegeln, 1. Herrenmannschaft, Kreisliga Nord); Tennisclub Rot-Weiß Kulmbach (Tennis, 1. Herrenmannschaft Ü 60, Landesliga). Rei.