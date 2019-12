"Die Geburt Christi spürbar machen"

Am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, feiert die katholische Pfarrgemeinde St. Marien in der Spittelleite den Gottesdienst um 10.45 Uhr zusammen mit dem Christlichen Entwicklungsdienst. Der CED zählt deutschlandweit rund 2000 aktive Förderer und 200 ehrenamtliche Helfer, die durch private Spenden und Hilfsaktionen humanitäre Hilfe in den Projekten in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa ermöglichen. In diesem Gottesdienst soll auf besondere Weise die Vorfreude auf die Geburt Christi spürbar gemacht werden, heißt es in einer Mitteilung. Die musikalische Gestaltung übernimmt der CED-Projektchor. Im Anschluss ist im Pfarrsaal Gelegenheit, beim Suppenessen und Kaffee und Kuchen die Gemeinschaft fortzusetzen. Kollekte und Erlös des Suppenessens sind für die Arbeit des CED bestimmt. red