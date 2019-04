Die Gartenfee ruft nach Zeil

Dort, im Garten der Familie Schlegelmilch (Zugang über Brauhausgasse/Stadtmauerweg) findet am Samstag, 27. April, zwischen 10 und 12 Uhr die erste Pflanzenbörse des Obst- und Gartenbauvereins Zeil statt. Willkommen sind alle, die Pflänzchen und Pflanzen tauschen und weitergeben wollen. Wie oft passiert es, dass man zu viele Pflanzen angesät hat? Die überschüssigen Tomaten oder Paprika oder was auch immer kann man mitbringen zur Pflanzenbörse. Einen Frühstückskaffee und Kuchen gibt es gegen eine Spende. Anmeldung bei Ulrich Dölker, Telefon 09524/300671, wäre keine schlechte Idee. Bei dem Termin werden auch an alle interessierten Eltern und Kinder die Samen für den Kürbiswettbewerb abgegeben. Foto: Brigitte Krause