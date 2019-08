Grub am Forst vor 14 Stunden

kelterhausfest

Die Gartenbauer feiern in der Austraße

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Grub am Forst laden am Sonntag, 8. September, zum ihrem beliebten Kelterhausfest in der Austraße ein. Beginn ist um 13.30 Uhr. Um 14 Uhr findet ein Gottes...