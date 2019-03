Die Gartenbauer fahren an die Mosel

Mit dem Obst- und Gartenbauverein kann man für vier Tage an die Mosel fahren. Die Reise startet am Donnerstag, 26. September, um 7 Uhr am Feuerwehrhaus und dauert bis Sonntag, 29. September. Ein umfangreiches Programm wurde ausgearbeitet mit Stadtführung in Köln oder dem Besuch im Schloss Heidelberg. Anmelden kann man sich bei Hans Siegmeth unter Telefon 09264/8428, 0171/7376887 oder per E-Mail an: hans-siegmeth@t-online.de. Dort gibt es auch mehr Informationen zum Ablauf. red